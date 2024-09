La Provincia di Frosinone e la Provincia di Kalisz (Polonia), verso un Gemellaggio Storico

Si è conclusa oggi la significativa visita istituzionale del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, nella Contea di Kalisz, in Polonia. Un viaggio iniziato lo scorso giovedì e che ha visto momenti cruciali di incontri, cerimonie ufficiali e commemorazioni, culminando con la firma di un importante accordo di cooperazione reciproca nei settori della promozione economica, educativa e turistica. Il Presidente del Consiglio, in visita su delega del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha espresso le sue impressioni riguardo a questa esperienza unica: “Questa visita ha rappresentato un’opportunità preziosa per rafforzare i legami tra le nostre comunità. L’accordo che abbiamo sottoscritto apre la strada a una collaborazione duratura tra le nostre amministrazioni locali, creando le basi per un gemellaggio che sancirà un legame ancora più stretto tra la Provincia di Frosinone e la Contea di Kalisz”.

Questo accordo mira a facilitare l’instaurazione di contatti diretti tra le due amministrazioni, promuovendo scambi e progetti comuni che contribuiranno alla crescita economica, culturale e turistica di entrambe le realtà.Il Presidente del Consiglio ha voluto inoltre ringraziare il Presidente della Provincia di Kalisz, Jan Adam, per la calorosa accoglienza ricevuta: “Il rispetto e l’ospitalità dimostrati in questi giorni sono la prova tangibile della straordinarietà di un popolo che ha saputo sacrificarsi per la libertà altrui. In qualità di delegato del Presidente della Provincia di Frosinone, ho avuto l’onore di rappresentare il nostro territorio in questo importante momento di dialogo internazionale. L’accoglienza calorosa e il rispetto dimostrato dal Presidente della Provincia di Kalisz, Jan Adam, e dal popolo polacco, sono stati commoventi e testimoniano la profondità dei legami che ci uniscono. La storia di questa terra ci unisce profondamente. Il sacrificio degli uomini di questa terra, che hanno lottato per ridare la libertà al nostro territorio, non sarà mai dimenticato”. Il sacrificio degli uomini che hanno lottato per ridare la libertà al nostro territorio, non sarà mai dimenticato”.

Il processo verso il gemellaggio tra Frosinone e Kalisz è ora ufficialmente avviato, con la predisposizione di tutti gli atti, da parte del Presidente della Provincia, Di Stefano, necessari per formalizzare questo importante rapporto di amicizia e cooperazione.