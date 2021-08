La Provincia di Frosinone è la prima a firmare la convenzione con i consorzi di bonifica

È stato firmato ieri, nella sede dell’Amministrazione provinciale di Frosinone, lo schema di convenzione tra la Provincia di Frosinone, guidata dal presidente Antonio Pompeo, e i Consorzi di Bonifica della Provincia di Frosinone, rappresentati dal commissario straordinario Stefania Ruffo, che stabilisce l’affidamento ai Consorzi di Bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti la difesa del suolo per le annualità 2021-2025.

Un altro primato per la Provincia di Frosinone: è la prima d’Italia, infatti, a sottoscrivere uno schema di convenzione con i Consorzi di Bonifica dall’approvazione, ad opera della Regione, dei nuovi criteri di riparto del contributo regionale agli stessi Consorzi (D.G.R. 24 novembre 2020 n.890).

Un atto importante che dà avvio alla collaborazione tra gli enti per garantire la pulizia e la sicurezza su terreni e assi secondari ma, soprattutto, che getta le basi per una progettazione futura finalizzata a garantire la tenuta idrogeologica dei territori e salvaguardare la sicurezza dei cittadini.

Lo schema di convenzione firmato dai due enti sarà ora inviato in Regione Lazio per la ratifica.

“Una collaborazione importante quella tra Provincia e Consorzi – commenta il presidente Antonio Pompeo – che non solo ci consente di monitorare la situazione idrogeologica dei territori e garantire interventi di pulizia e sistemazione per la loro sicurezza, ma che apre la strada a un lavoro di sinergia e cooperazione soprattutto in vista della stagione invernale e dei rischi connessi a fenomeni meteorologici che hanno già colpito duramente la nostra provincia. Ringrazio il commissario Ruffo e i direttori Tagliaboschi e Marandola, confermando la piena collaborazione della Provincia in un settore così delicato e centrale per la sicurezza dell’intero territorio provinciale e regionale”.

COMUNICATO STAMPA