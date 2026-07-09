LA PROVINCIA DI FROSINONE AL FIANCO DI CASSINO PER LA CANDIDATURA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

Il Presidente Luca Di Stefano: «La cultura è il motore dello sviluppo del territorio. La Provincia sosterrà con convinzione questo percorso»

Frosinone, 9 luglio 2026 – La Provincia di Frosinone esprime il proprio pieno sostegno alla candidatura della città di Cassino al titolo di Capitale Italiana della Cultura con il progetto “Cassino 1500 anni di luce 2029” riconoscendone il valore strategico per l’intero territorio provinciale e per il Lazio meridionale.

Dopo aver sostenuto con convinzione sia il progetto di Roccasecca, sia quello di “Hernica Saxa” che ha visto Anagni, Alatri, Ferentino, Veroli e il territorio ernico protagonisti nella corsa al prestigioso riconoscimento nazionale, la Provincia conferma la volontà di essere al fianco di tutte le iniziative capaci di valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e identitario della nostra terra.

«Cassino e Montecassino rappresentano dei luoghi simbolo della storia italiana ed europea – dichiara il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano –. È una città che custodisce un patrimonio straordinario, dall’Abbazia ai siti archeologici dell’antica Casinum, fino alla tragica memoria della Seconda Guerra Mondiale, elementi che la rendono naturalmente vocata a un percorso di valorizzazione culturale di respiro nazionale e internazionale».

«La candidatura a Capitale Italiana della Cultura – prosegue Di Stefano – non deve essere considerata soltanto una competizione, ma un’opportunità per costruire una visione condivisa di sviluppo. È un percorso che coinvolge istituzioni, associazioni, imprese, università e cittadini, capace di generare nuove occasioni di crescita culturale, turistica ed economica per un territorio che ha tutte le carte in regola per affermarsi come destinazione di eccellenza».

Il Presidente evidenzia come la Provincia intenda offrire la massima collaborazione istituzionale affinché il progetto possa assumere una dimensione sempre più ampia e partecipata. «La Provincia sarà al fianco del Comune di Cassino. Le grandi sfide si affrontano insieme, facendo rete tra istituzioni e valorizzando le eccellenze che rendono unica la nostra provincia. La cultura non conosce confini amministrativi: rappresenta un patrimonio comune e uno straordinario strumento di coesione e sviluppo».

«Rivolgo fin d’ora – conclude il Presidente Di Stefano – il mio augurio di buon lavoro al Sindaco Enzo Salera e all’Amministrazione comunale, agli enti, alle associazioni e a tutti coloro che contribuiranno alla costruzione della candidatura. La Provincia di Frosinone sarà un partner convinto di questo percorso, nella consapevolezza che il successo di Cassino rappresenterebbe un successo per tutto il nostro territorio»