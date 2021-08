La ‘Provincia Creativa’ porta la bellezza ovunque: le tappe fino a settembre

Una programmazione culturale che non conosce sosta quella della Provincia di Frosinone. Dopo il poker di Ferragosto, con ben quattro serate a distanza di poche ore, da nord a sud del territorio, l’Ente guidato da Antonio Pompeo, prosegue il proprio viaggio nella valorizzazione delle eccellenze della Ciociaria attraverso la bellezza.

Sant’Elia Fiumerapido, Vallecorsa, Pignataro Interamna, Ripi, Acquafondata, Coreno Ausonio: sono questi i borghi che da oggi fino al prossimo 1 settembre, saranno protagonisti di ‘Provincia Creativa’, l’iniziativa ideata dal vicepresidente Luigi Vacana, che colloca l’Amministrazione Provinciale di Frosinone tra le prime in Italia per offerta culturale e artistica prodotta negli ultimi anni.

Un tour che non si è fermato neppure durante il primo lockdown, andando in scena in diretta streaming e tv, finanche dal Palazzo della Prefettura in occasione della Festa della Repubblica. Appuntamenti che hanno segnato dei veri e propri record d’ascolto, con oltre 60.000 visualizzazioni delle dirette, che ci hanno fatto compagnia tutto l’anno, compreso il Natale e la Pasqua. Quest’estate, grazie alla collaborazione dei Comuni e delle associazioni culturali del territorio, si è tornati nelle piazze, bissando e confermando l’assoluto successo del format. Una programmazione intensissima, che sta rispettando fedelmente il cronoprogramma presente nella guida agli eventi in Ciociaria, realizzata sempre dalla Provincia e presentato ad inizio agosto alla stampa.

“La straordinaria adesione alle iniziative di Provincia Creativa ci dimostra quanta voglia di bellezza ci sia nel nostro territorio – dichiarano entusiasti Pompeo e Vacana – Grazie alla collaborazione con le Amministrazioni Comunali riusciamo a garantire appuntamenti in presenza di pubblico, bissando il successo segnato a distanza in streaming e tv. La promozione più efficace del territorio, passa proprio attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze. Quello che sta facendo la Provincia, esaltando location straordinarie attraverso la musica, l’arte, la cultura”.

E straordinarie sono sicuramente le date in programma per questa settimana.

Ad iniziare da questa sera, 26 agosto, a Sant’elia con i Solisti dell’Orchestra da Camera di Frosinone, gli stessi che garantiranno gli appuntamenti di Coreno Ausonio il 31 agosto. Nel mezzo ben tre appuntamenti per il 28 agosto: a Pignataro Interamna con gli Indaco (Mario Pio Mancini, Valeria Villeggia, Desiree Infascelli – feat Maurizio Turriziani, Benedetto Vecchio), a Vallecorsa con “Lunar dreams” e a Ripi con “’Tu chiamale se vuoi…’ – Viaggio nel cantautorato italiano. La stessa Ripi che il 29 agosto, ospiterà i “Giullari Impopolari” e “Lunar dreams”, mentre ad Acquafondata andrà in scena “Tu chiamale se vuoi…”, con Emiliano Begni voce e pianoforte, Alessandro Luccioli batterista-percussionista e Simone Ignagni voce recitante.

Non resta che prendere fiate e prepararsi a vivere le emozioni che solo la bellezza può regalare, quella bellezza che la Provincia continua a portare ovunque.

COMUNICATO STAMPA