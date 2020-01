La Provincia convoca un tavolo con i comunidi fascia “A”

Un tavolo di coordinamento per le azioni comuni da intraprendere in materia di interventi sulla qualità dell’aria con i Comuni di fascia A.

È quello convocato dall’Amministrazione provinciale di Frosinone, presieduta da Antonio Pompeo, e alla presenza del consigliere delegato Vincenzo Savo, per la giornata di venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 15, al fine di coordinare azioni e misure da porre in essere in maniera congiunta per contrastare il preoccupante fenomeno dell’inquinamento atmosferico. Al fine di una programmazione più efficace, l’Ente invita a partecipare i responsabili degli Uffici comunali competenti.

Al tavolo di venerdì sono stati invitati i Comuni di Frosinone, Cassino, Sora, Alatri, Anagni, Ceccano e Ferentino, quelli, cioè, che presentano maggiori criticità in tema di qualità dell’aria per interventi e progetti di contrasto all’inquinamento atmosferico.

“È necessario che i Comuni – sottolinea Pompeo – agiscano in sinergia e pianifichino insieme misure efficaci per contrastare l’inquinamento e garantire la tutela della salute pubblica. Un problema molto sentito nel nostro territorio, come dimostrano tutte le statistiche e gli studi di settore. La Provincia pone graande attenzione all’ambiente che, necessariamente, deve essere affrontato in un’ottica integrata e condivisa tra le maggiori realtà territoriali della provincia”.

Il presidente Pompeo annuncia, inoltre, che si stanno già predisponendo altre risorse a sostegno della collettività che saranno destinate ad abbattere gli agenti inquinanti.

COMUNICATO STAMPA