La Provincia affidaa i lavori di messa in sicurezza della SP 7 Roccasecca-Casalveri e della SP 242 Santopadre Decime Casilina

Prosegue costante l’impegno dell’Amministrazione provinciale di Frosinone nell’azione di monitoraggio e intervento sulla viabilità del territorio. Un lavoro che, grazie all’efficienza del settore e all’input del presidente Antonio Pompeo, non ha conosciuto battute d’arresto neanche in questi due anni di emergenza sanitaria e che, anzi, si è distinto per la continuità e l’operatività dimostrata su tutta la provincia.

Ultima azione, in questo settore, è l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza di alcuni tratti relativi a due arterie provinciali che versano in cattive condizioni (deterioramento asfalto, avvallamenti e pericolose deformazioni del manto stradale) e per le quali si provvederà al rifacimento del piano viabile, con relativa segnaletica.

Si tratta, nel dettaglio, di vari tratti della S.P. 7 Roccasecca-Casalvieri e del tratto dal km 3+600 al km 6+250 della S.P. 242 Santopadre Decime Casilina. Gli interventi dovrebbero partire già nelle prossime settimane.

L’ennesimo cantiere aperto, dunque, che conferma l’attenzione e il lavoro portato avanti in questi anni dal Settore Viabilità per rendere le strade del territorio più funzionali e più sicure. Un intervento, questo, da circa 170.000 euro.

“Attraverso un’azione costante e la proficua collaborazione di parte tecnica e parte politica, – afferma il presidente Antonio Pompeo – il nostro ente conferma ogni giorno supporto e sostegno ai territori: nei prossimi mesi saranno numerosi i cantieri aperti che garantiranno strade più sicure e più belle non solo per i cittadini ma anche per i turisti che torneranno a visitare la nostra provincia”.

“Un lavoro di squadra – aggiunge la consigliera provinciale delegata alla Viabilità, Antonella Di Pucchio – che continua a produrre risultati evidenti e apprezzati sull’intero territorio. E noi siamo orgogliosi di poter supportare e sostenere i nostri Comuni in un ambito particolarmente delicato e strategico quale quello delle nostre strade”.

