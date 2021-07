La protezione dei vaccini anti-covid potrebbe durare anni

I richiami annuali dei vaccini anti-covid potrebbero non essere necessari, a meno che il virus non inizi a mutare in modo più evidente di come ha fatto finora. Tre diversi studi su durata ed efficacia della protezione offerta dai vaccini confermano che le difese attivate dalla doppia iniezione potrebbero durare anni, che la vaccinazione mista sembra provocare una risposta aumentata e che, se un giorno dovessero servire, i richiami in terza dose risvegliano in modo evidente anticorpi e altre cellule immunitarie. Vediamoli più nel dettaglio.