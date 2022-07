La professoressa Fiorenza Taricone nominata rettrice vicaria dell’UNICLAM

La professoressa Fiorenza Taricone è stata nominata rettrice vicaria dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale dal rettore Marco Dell’Isola. Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, le rivolge le sue più sentite congratulazioni, anche in virtù del ruolo che per, due mandati, la professoressa Taricone ha ricoperto come consigliera provinciale di parità.

“Alla professoressa Taricone giungano i miei più sinceri auguri per questo nuovo e prestigioso incarico all’interno della nostra Università. Un nome autorevole e di comprovata esperienza che ho avuto il piacere e l’onore di apprezzare sul campo, negli anni in cui ha ricoperto l’incarico di consigliera provinciale di parità. Un ruolo, quello di rettrice vicaria, che certamente ne valorizzerà ancora di più le qualità professionali e umane”.

COMUNICATO STAMPA