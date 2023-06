La Pro Loco Sora inaugura l’atteso evento in mongolfiera

Finalmente al via l’appuntamento con Sora Vola 2023, a cura della Pro Loco Sora, con la collaborazione di Milano Mongolfiere e Idea Impresa. L’associazione sorana invita le autorità civili e militari per l’inaugurazione, che si terrà domenica 18 giugno alle 18:00 nell’impianto polisportivo G. Panico. Seguiranno una serie di voli vincolati, dalle 19:00 alle 24:00

Sembra davvero la volta buona per Sora Vola 2023, l’attesissima manifestazione annunciata da mesi dalla Pro Loco volsca e più volte rimandata a causa del maltempo, che quest’anno non ha mostrato clemenza neppure per l’infiorata del Corpus Domini. Il 10 giugno, infatti, un violento temporale ha vanificato il meticoloso lavoro di tanti volontari, tra cui quelli della stessa Pro Loco Sora, che avevano già portato a termine alcuni dei coloratissimi disegni a tema sacro che tradizionalmente decorano Corso Volsci durante la festività.

Per domenica 18 giugno le previsioni meteo promettono però il sole che sarebbe proprio dell’inizio dell’estate e l’associazione sorana si prepara a inaugurare l’appuntamento con l’aerostato di Milano Mongolfiere, invitando le autorità civili e militari. L’incontro, stavolta in data unica, è previsto alle ore 18:00 nell’impianto polisportivo G. Panico (ex Trecce), in Via Colle Marchitto, 21. Dalle 19:00 alle 24:00 si procederà con una serie di brevi voli, da cui si potrà godere di una veduta inedita ed emozionante della città.

Si tratterà di voli vincolati, come accadde il 19 ottobre 1783 a Parigi, in occasione del primo volo accertato di un pallone capace di portare persone. Il pallone dell’epoca, più rudimentale, venne creato ad Annonay da Joseph-Michel e Jacques-Étienne Montgolfier, da cui derivò il nome “mongolfiera”.

L’evento, sponsorizzato da Idea Impresa, è patrocinato dalla Regione Lazio, dall’amministrazione provinciale di Frosinone, dal Comune di Sora e dalla XV Comunità Montana Valle del Liri.

COMUNICATO STAMPA