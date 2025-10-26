La Pro Loco protagonista tra Roma, Ancona e il Messico: un autunno di eventi e collaborazioni internazionali

Un autunno intenso per la Pro Loco, impegnata a rappresentare la International Stockfish Society, l’Associazione Amici del Messico e l’A.I.M. – Associazione Italiana per il Mondo, di cui Danilo Diana è vice consigliere nazionale in Messico.

Dopo la partecipazione a “Roma Baccalà” (18-21 settembre), a “Stoccafissando 2025” di Ancona e al Festival della Letteratura di Viaggio a Villa Celimontana, dove è stato proposto un buffet a base di mantecato veneziano con l’Istituto Alberghiero di Velletri, la Pro Loco si prepara ora a un novembre internazionale.

Dal 7 al 9 novembre, Danilo Diana sarà a Cuernavaca (Messico) per il X Foro Gastronomico del Messico, insieme a una delegazione del Ministero guidata dalla Dott.ssa Patrizia Nardi.

L’evento, dedicato a riso, pesce e canna da zucchero, richiamerà circa 30.000 visitatori.

Con lui anche gli Chef Pietro Catzola (Chef del Quirinale), Diana Beltran (Chef messicana) e Filippo Cogliandro (Chef calabrese).

Per l’occasione, Diana presenterà un menù simbolico che unisce sapori italiani e messicani, in un dialogo gastronomico e culturale tra i due Paesi.

A seguire, il 13 e 14 novembre, la Pro Loco sarà all’Università Mondragón di Santiago de Querétaro per un evento dedicato al legame tra Italia e Norvegia, con la partecipazione dell’Ambasciata Norvegese.

Margarita Rodriguez H. terrà una conferenza sulla storia dello stoccafisso, simbolo di un dialogo millenario tra Nord Europa e Mediterraneo.

Il 2025 segnerà inoltre un nuovo traguardo: Danilo Diana avrà il suo primo sponsor ufficiale, Paolo Falasco (azienda Partimar, Città del Messico), e avvierà una collaborazione con lo Chef Abel Hernández López per promuovere la cucina italiana in Messico.

“Insieme si può!” – il motto della Pro Loco diventa così un ponte di amicizia e cultura tra i popoli