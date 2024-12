La Pro Loco di Ceccano e la Rete di associazioni presenti con l’ International Stockfisch Society al Forum Italia Messico tenutosi in Calabria a Gerace . Tre giorni intensi di convegni che hanno portato ad un grande successo dell’iniziativa, voluta fortemente da sindaco di Gerace, dalla dott.ssa Patrizia Nardi e da tutti i consiglieri comunali. La Pro-loco e la Rete di associazioni ringraziano per l’ospitalità ricevuta il , in particolare il Sindaco Lizzi e l’assessore alla cultura Marisa Larosa Si già sta lavorando per progettare insieme alcune attività che vedranno il coinvolgimento di tutte le associazioni,coordinate dall’associazione Amici del Mexico con la dott.ssa Margarita Rodriguez.

