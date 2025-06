LA PRIMA SERATA DELL’ASPRANO BOOK FESTIVAL A ROCCASECCA FA IL BOTTO

SUCCESSO DI PRESENZE PER IL LIBRO DI GIUSEPPE SACCO “COMUNQUE RESPONSABILE”.

Un vero fiume di gente. Successo strepitoso per la prima serata dell’Asprano Book Festiva, la rassegna letteraria itinerante che porta i libri e gli autori nei più suggestivi angoli di Roccasecca, Colle San Magno, Castrocielo, Falvaterra, Piedimonte San Germano, organizzata dall’associazione culturale Le Tre Torri e dal direttore artistico Fernando Riccardi.

La rassegna si avvale, oltre al patrocinio dei comuni ospitanti, del sostegno di Provincia Creativa, della XV Comunità montana Valle del Liri e della DMO Terra dei Cammini.

L’esordio a Roccasecca, presso la chiesa di San Tommaso ha visto la partecipazione di tantissime persone, accorse per assistere alla presentazione del libro del sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, dal titolo “Comunque responsabile. Il Sindaco, gli Enti locali e le ragioni di una riforma”.

A dialogare con Sacco, lo scrittore Alessandro Marcuccilli e il giornalista Fernando Riccardi. Moderatrice della serata l’avvocato Eleonora Rea.

Tra gli intervenuti, anche il sindaco di Arce Luigi Germani, di Villa Santa Lucia Orazio Capraro, il sindaco di Aquino Fausto Tomassi, il commissario della XV Comunità montana Rossella Chiusaroli e altre autorità militari e religiose.

Nel libro Giuseppe Sacco ha voluto delineare una sorta di viaggio nelle pieghe della macchina amministrativa e nelle difficoltà che si affrontano nel governare un territorio, utilizzando un riuscito gioco di trasposizione temporale tra Giuseppe Sacco, giovane degli anni ottanta e novanta e Giuseppe Sacco, primo cittadino di adesso.

“Molto emozionate per me – ha detto Sacco – presentare il libro nella mia città, in un luogo magico come la chiesa di San Tommaso. In questo libro c’è molto di questa città, quasi tutto: la mia famiglia, la mia giovinezza, la volontà di cambiare il territorio, le difficoltà che si affrontano cercando di governare oggi un Comune. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti e che mi hanno manifestato moltissimo affetto”.

“Iniziamo alla grandissima – ha aggiunto il direttore artistico Fernando Riccardi – l’Asprano Book Festival è un’intuizione giusta: libri frizzanti e interessanti, nei luoghi più belli, a dimostrazione che una proposta culturale efficace riscontra gradimento e partecipazione”.

L’Asprano Boook Festival 2025 continua sempre a Rocccasecca, con il secondo appuntamento, mercoledì 25 giugno, nella piazzetta medievale del Castello con il libro di Pompeo Di Fazio, “Chiglie de ‘ncoppa, i chiglie d’atterra. Studio semiserio sulle due roccaseccanità. Del Centro e dello Scalo”.