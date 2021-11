La prima novità dell’A.S.D. Giocavolley è il settore giovanile

Inizia a scoprire le prime carte per la stagione 2021/2022 la società del presidente Patrizio Pandozzi, e lo fa partendo dalla novità assoluta: il settore giovanile.

Tra le tante news per la stagione 2021/2022 siglate Giocavolley, sicuramente spicca la fiorente rinascita di un vivaio che riparte dall’Under 13 femminile che, ormai da mesi, è al lavoro per competere nel campionato di categoria sotto la guida attenta dei mister Luca Vermiglio e Vittorio Giacchetti.

Finalmente, per loro e per tutta la società Giocavolley, società affiliata FIPAV ed ASI, si sono spalancate le porte del Palazzetto dello Sport “L. Polsinelli” di Sora. Le giovani atlete, infatti, nel pieno rispetto delle normative vigenti anti covid, dopo quasi due mesi di allenamenti all’aperto, da ottobre hanno iniziato a lavorare in quella che sarà la loro nuova casa per la stagione a venire.

Tanta la buona volontà da parte delle “piccole” quote rosa che, sotto l’occhio attento degli esperti Vermiglio e Giacchetti, continuano a migliorare giorno dopo giorno in vista dell’avvio della kermesse, ormai alle porte.

La formazione bianconera si allenerà il lunedì ed il venerdì dalle 17:00 presso il Palazzetto dello Sport “L. Polsinelli” di Sora.

“Dopo tanto tempo, siamo finalmente riusciti a ripartire dal settore giovanile firmato Giocavolley, -ha dichiarato coach Vittorio Giacchetti- in particolare dall’Under 13 Femminile, composta da ragazzine tutte alla loro prima esperienza nel mondo della pallavolo, ma con tanta voglia di fare bene e di imparare. L’obiettivo principale del campionato, proprio per questo, sarà iniziare la carriera pallavolistica di queste giovani atlete e divertirsi, il resto poi ne sarà conseguenza. Sono oltre dieci anni che non curo un vivaio femminile, quindi dopo tanti anni di settore giovanile maschile, questo rappresenta un nuovo inizio anche per me, ma siamo davvero entusiasti di poter ripartire con un gruppo di ragazze così volenterose, sicuri che le soddisfazioni saranno tante.”

Per l’iscrizione o per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il direttore tecnico Maurizio Colucci (3337405797) o coach Vittorio Giacchetti (3348791640), oppure contattarci sui nostri canali ufficiali Facebook (Team Giocavolley) ed Instagram (teamgiocavolley).

