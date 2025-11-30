La prima domenica di Avvento: Lattesa che rinnova il cuore

La prima domenica di Avvento segna, per la Chiesa cattolica, l’inizio di un nuovo anno liturgico. È il primo passo di un cammino spirituale che conduce al Natale, non solo come ricordo storico della nascita di Gesù, ma come accoglienza viva e concreta della Sua presenza oggi nella nostra vita.

Un Tempo di Attesa e di Speranza

L’Avvento è attesa, ma non un’attesa passiva. È un’attesa che accende il cuore, che invita alla vigilanza, alla conversione, alla gioia della promessa. La liturgia di questa domenica ci richiama a “vegliare”, a non lasciarci distrarre dalle preoccupazioni del mondo, a mantenere lo sguardo rivolto a Cristo.

Le candele della corona d’Avvento — in particolare la prima, accesa oggi — simboleggiano la luce che cresce man mano che ci avviciniamo al mistero dell’Incarnazione. Accendendo la prima candela, accendiamo anche la nostra disponibilità interiore a lasciarci incontrare dal Signore.

Riscoprire l’Essenziale

In un tempo in cui tutto sembra correre, l’Avvento ci suggerisce di rallentare. Ci invita a ritrovare lo spazio per la preghiera, per la carità concreta, per il silenzio che permette alla Parola di Dio di risuonare. È un’occasione per guardare con onestà dentro di noi e prepararci ad accogliere Cristo nella nostra quotidianità.

Maria, Modello dell’Attesa

Durante l’Avvento, la figura di Maria brilla con particolare forza. Lei, che ha vissuto l’attesa più grande e più pura, ci insegna ad accogliere la volontà di Dio con fiducia, a dire “sì” anche quando non comprendiamo pienamente i Suoi disegni. Camminare con Maria significa imparare la speranza che non delude.

Un Invito alla Fede Vivente

Promuovere la fede cattolica non è soltanto annunciare un messaggio, ma testimoniare una vita rinnovata dall’incontro con Cristo. La prima domenica di Avvento è allora un invito a riscoprire la bellezza del Vangelo, a ravvivare la nostra appartenenza alla Chiesa, a vivere questo tempo come un dono e non come un semplice periodo che precede le feste.

Che questo nuovo cammino liturgico ci renda più saldi nella fede, più aperti alla carità, più luminosi nella speranza.

Antonio Cristian Tanzilli