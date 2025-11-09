La presidente Savo alla Conferenza nazionale dipendenze: il Lazio pronto a fare la sua parte

“Ho partecipato alla settima Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, tenutasi presso l’Auditorium della Tecnica, in rappresentanza della Regione Lazio e su delega del Presidente Francesco Rocca. È stato un momento di confronto prezioso tra istituzioni, esperti e operatori del settore, per definire strategie condivise nella prevenzione e nel contrasto di tutte le forme di dipendenza, comprese quelle comportamentali e le nuove dipendenze emergenti.”

Lo dichiara Alessia Savo, Presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali, sottolineando l’intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ribadito con forza la necessità di un impegno straordinario dello Stato per affrontare il fenomeno delle dipendenze. Con un investimento record di circa 165 milioni di euro, il Governo intende rafforzare le politiche di prevenzione, cura e reinserimento, promuovendo una sinergia tra istituzioni, enti del Terzo settore, comunità e operatori sanitari.

“Le dipendenze, ha detto Meloni, non devono avere l’ultima parola” – continua Savo -, richiamando tutti a una responsabilità condivisa e a una visione che metta al centro la persona. Anche Papa Leone XIV ha offerto una riflessione toccante sul disagio giovanile, evidenziando la tendenza di molti giovani a ripiegarsi su sé stessi di fronte alle incertezze del futuro e a un mondo percepito come “privo di speranza”. Il suo appello alle istituzioni è stato chiaro: promuovere una cultura della solidarietà, capace di ascoltare e accogliere soprattutto i più fragili, affinché nessuno venga lasciato solo nel proprio dolore.

La Regione Lazio – prosegue la presidente della Commissione regionale Sanità – condivide pienamente queste priorità e sta già traducendo le linee guida nazionali in azioni concrete. Abbiamo attivato oltre 500 nuovi posti letto, 300 posti per il trattamento diurno, potenziato i Servizi per le Dipendenze (SerD) e le Unità mobili, e avviato un focus specifico sui pazienti con doppia diagnosi. Queste misure rappresentano un passo importante per rafforzare le reti territoriali e offrire risposte efficaci alle persone e alle famiglie coinvolte.

Un ringraziamento particolare al presidente Francesco Rocca, da sempre attento alle politiche sociali e sanitarie, con un impegno concreto nel promuovere una sanità vicina alle persone, capace di intercettare i bisogni e di costruire percorsi di cura e prevenzione efficaci. La lotta alle dipendenze – conclude Savo – è una sfida che richiede uno sforzo corale. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, enti del Terzo settore, comunità e operatori sanitari possiamo costruire un sistema capace di prevenire, curare e reinserire. La Regione Lazio è pronta a fare la sua parte, con responsabilità, visione e determinazione”.