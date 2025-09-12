La presidente Savo al ‘Villaggio 0-100’ di Ferentino: luogo che rinasce come presidio di umanità, accoglienza e assistenza

La presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali del Lazio, Alessia Savo, ha partecipato, questo pomeriggio, all’inaugurazione del Villaggio 0-100 a Ferentino, organizzata dal Comune di Ferentino, guidato dal sindaco Piergianni Fiorletta in collaborazione con la cooperativa sociale ‘Nuove Risposte’ di Elisa Paris.

La Savo ha espresso il proprio apprezzamento e il plauso per un progetto che incarna i valori della cura, dell’inclusione e della legalità.

“Il Villaggio 0-100 – commenta la Savo – è molto più di un centro sociosanitario: è un luogo che abbraccia tutte le età, da 0 a 100, come il suo nome ci ricorda, ma è soprattutto un bene confiscato alla criminalità organizzata che rinasce come presidio di umanità, accoglienza e assistenza. Qui, le fragilità non vengono nascoste, ma accolte. Le persone non sono numeri, ma storie, volti, bisogni reali.

Da presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lazio, non posso che esprimere il mio più sincero plauso per questa iniziativa. È la dimostrazione concreta che quando le istituzioni, il territorio e il terzo settore lavorano insieme, si possono generare risposte vere, durature, inclusive. Come Regione, siamo fortemente impegnati nella difesa delle persone più fragili, nella promozione dell’inclusione e nel rafforzamento dei servizi di prossimità.

Voglio ringraziare il Comune di Ferentino, il sindaco Piergianni Fiorletta, e la cooperativa sociale Nuove Risposte, con l’amministratrice Elisa Paris, per aver creduto in questo sogno e averlo reso realtà. La Regione Lazio – conclude Savo – sarà sempre al fianco di progetti come questo, che mettono al centro le persone, che restituiscono dignità ai luoghi e che trasformano il dolore in rinascita. Il Villaggio 0-100 è prima di tutto un messaggio e, oggi, questo messaggio arriva forte e chiaro”.