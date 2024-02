La preoccupazione di Scelgo Fiuggi e Impegno Civico: “Pubblicità acqua Fiuggi è di un grossista che rompe nostre bottiglie”

SCRITTO A BACCARINI PER CHIARIMENTI E PER CONOSCERE STATO PIANO INDUSTRIALE ATF

“In queste ore è apparso su Facebook un video nel quale un grossista arriva a spaccare a terra una bottiglia della nostra preziosa acqua, ottenendo migliaia di visualizzazioni. Si scredita così il nostro prodotto, anche e soprattutto per il prezzo applicato dal commerciante in argomento ad ogni bottiglia che è assolutamente fuori mercato. In questi nove mesi, siamo andati sulla cronaca nazionale per diversi episodi negativi gestiti male dall’Amministrazione Comunale, che finora non ha mai difeso la credibilità della nostra offerta turistica e non solo. Per questo abbiamo scritto al Sindaco, chiedendo chiarimenti su questa situazione e, soprattutto, chiedendo di sapere se ci sono novità rispetto a piano industriale ATF, prezzi e dati di vendita della nostra preziosa acqua minerale. Con la stagione estiva alle porte è il momento di sapere con certezza il programma di apertura e di rilancio del Golf e degli stabilimenti termali. È ormai arrivato il tempo di uscire fuori da questo ‘grande inganno’ verso il quale Baccarini ha portato la città”.

Così in una nota i consiglieri comunali Marina Tucciarelli, Alberto Festa, Alessandro Battisti e Valentina Coladarci per i Gruppi Consiliari Impegno Civico e Scelgo Fiuggi.

COMUNICATO STAMPA