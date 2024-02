La premier Giorgia Meloni: ‘Accolgo le dimissioni di Sgarbi’

Trovo corretta dopo il pronunciamento dell’Antistrust” la scelta di dimettersi “per cui accolgo le dimissioni”.Così la premier Giorgia Meloni parlando ai cronisti dal Giappone e e replicando sul caso Sgarbi.Sgarbi chiede altre verifiche di incompatibilità? “Quando ci verrà chiesto come abbiamo fatto con lui, io ho atteso ad avere degli elementi oggettivi, mi auguro che Sgarbi che ha potuto contare su un governo che attendeva degli elementi oggettivi non si aspetti che quello stesso governo decida per altri con elementi che non sono oggettivi perché sarebbe obiettivamente eccessivo”, ha detto Meloni interpellata sulla richiesta di Vittorio Sgarbi di estendere le verifiche dell’Antitrust.

foto archivio