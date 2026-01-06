La Porta della Misericordia si chiude, la speranza resta aperta

La chiusura della Porta Santa e il compimento del Giubileo

Con la solenne chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, la Chiesa universale ha vissuto uno dei momenti più intensi e simbolici della sua vita spirituale: la conclusione del Giubileo indetto da Papa Francesco, tempo di grazia, riconciliazione e rinnovamento interiore per milioni di fedeli nel mondo.

La Porta Santa, aperta all’inizio dell’Anno Santo come segno visibile della misericordia di Dio sempre aperta all’umanità, si è presentata ancora una volta come soglia di speranza. Attraversarla ha significato per i pellegrini accogliere l’invito evangelico alla conversione, al perdono e alla riscoperta della fede vissuta con autenticità.

Papa Francesco, nel proclamare questo Giubileo, aveva affidato alla Chiesa una missione chiara: riportare al centro l’uomo ferito, ricordando che nessuna distanza è troppo grande per la misericordia di Dio. Durante l’Anno Santo, la Porta Santa è divenuta il cuore pulsante di un cammino spirituale fatto di preghiera, opere di carità, confessione e rinnovata comunione ecclesiale.

La chiusura della Porta Santa, presieduta da Papa Leone XVI, non è stata un gesto di conclusione, ma di continuità. Con il suo atto solenne, il Santo Padre ha ricordato che ciò che si è vissuto durante il Giubileo non deve restare confinato a un tempo straordinario, ma diventare stile di vita quotidiano per ogni cristiano. La porta che si chiude materialmente invita ad aprire, più che mai, le porte del cuore.

Questo passaggio storico, che unisce il pontificato di Papa Francesco a quello di Papa Leone XVI, segna un ponte spirituale tra due guide della Chiesa, unite dalla stessa chiamata a custodire e annunciare il Vangelo della misericordia. Il Giubileo si conclude, ma la missione continua: essere testimoni credibili di speranza in un mondo assetato di pace, giustizia e amore.

Così, mentre la Porta Santa torna a essere sigillata, resta viva la certezza che Cristo è la vera Porta, sempre aperta per chiunque cerchi salvezza, luce e consolazione. Il Giubileo termina nel tempo, ma i suoi frutti sono chiamati a durare nella storia e nel cuore dei fedeli.

ANTONIO CRISTIAN TANZILLI

per la valorizzazione della fede cattolica

