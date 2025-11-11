La Polizia Locale di Arce da oggi può contare su un agente abilitato al pilotaggio di droni e su un velivolo professionale in dotazione.

Questa mattina, presso la sede della Regione Lazio in via Rosa Raimondi Garibaldi a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione e dei droni ai Comandi di Polizia Locale che hanno preso parte al bando regionale “Polizia Locale 4.0”.

Per la Polizia Locale di Arce ha partecipato l’agente Fabio Toto, che per quasi un anno ha seguito lezioni teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di pilota di drone.

L’iniziativa, promossa dall’Assessore regionale al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale, Enti locali e Università, Luisa Regimenti, rappresenta un passo avanti verso la modernizzazione dei servizi e il rafforzamento della sicurezza territoriale.

Durante la cerimonia, l’assessore Regimenti ha consegnato personalmente droni e diplomi agli agenti dei 94 Comuni che hanno partecipato al corso professionalizzante per pilota di drone, realizzato in collaborazione con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e con le scuole di volo accreditate.

«Attraverso questi strumenti innovativi – ha dichiarato l’assessore Regimenti – garantiamo alle comunità locali un controllo maggiore e più capillare del territorio: grazie ai droni sarà possibile monitorare meglio le aree sensibili e individuare illeciti altrimenti difficilmente rilevabili. Questi strumenti tecnologici sono fondamentali per contrastare roghi tossici, abusi edilizi, illeciti ambientali, discariche e insediamenti abusivi, oltre che per gestire grandi eventi. Potenziare le Polizie locali significa rafforzare il primo presidio di legalità e sicurezza nei nostri territori».

Soddisfazione per il risultato conseguito è stata espressa dal Sindaco di Arce, Luigi Germani: «Faccio i miei complimenti all’agente Fabio Toto per l’abilitazione ricevuta e lo ringrazio, assieme al Comandante della Polizia Locale, Pescosolido, per aver raccolto questa importante sfida all’innovazione. Questo bando, grazie a un finanziamento della Regione Lazio, oltre alla patente per il volo con drone, prevede anche la consegna di un velivolo radiocomandato che sarà ora in dotazione permanente al Corpo di Arce. L’Amministrazione comunale prosegue a investire su innovazione e formazione, per una Polizia Locale sempre più moderna, efficiente e vicina ai cittadini».