La Polizia di Stato sventa un tentativo di truffa

La Polizia di Stato nella giornata di ieri sventa un tentativo di truffa nei confronti di un uomo di circa 80 anni, con il pronto intervento della Volante.

La vittima questa volta veniva conttatato telefonicamente da un uomo che segnalava che ignoti avevano provocato un incidente con il suo veicolo.

La vittima individuata non è caduta nel tranello ed ha contattato il NUE 112 ed una volante, intervenuta tempestivamente, ha scongiurato che la truffa potesse essere portata a termine.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a diffidare di situazioni sospette, come quella indicata, e/o di pericolo e a contattare prontamente il NUE 112.

Foto archivio