La Polizia di Stato presente alla Cronoscalata “Guarcino – Campocatino”

Lo scorso fine settimana i tornanti che collegano Guarcino a Campocatino”, sono stati protagonisti del terzo appuntamento del Campionato Italiano di velocità in salita riservato alle auto storiche.

Numerosi i piloti e gli spettatori che, nonostante il tempo, non hanno voluto perdere questo evento.

La manifestazione sportiva ha pertanto offerto l’occasione agli agenti della Sezione Polizia Stradale di Frosinone di sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto giovani e giovanissimi sui temi della sicurezza stradale.

I passanti sono stati coinvolti dagli agenti della Polstrada in momenti formativi ove, oltre ai consigli su come vivere in sicurezza l’ambiente strada, è stato inoltre possibile fare l’esperienza della distorsione visiva causata dallo stato di alterazione alcolica, indossando appositi occhiali e percorrendo un tappeto che simulava un percorso stradale.

Particolarmente apprezzati sono stati gli esercizi svolti per rispettare la segnaletica stradale e la visione di filmati sul rispetto delle regole e della corretta circolazione.

COMUNICATO STAMPA