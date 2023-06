La Polizia di Stato incontra i bambini della scuola dell’Infanzia “Fondazione Kambo” di Frosinone

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone si sono recati presso la scuola dell’infanzia “Fondazione Kambo” di Frosinone, dove ad attenderli c’erano i piccoli alunni di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, che hanno accolto i poliziotti cantando l’inno nazionale e regalando loro disegni dedicati alla Polizia.

La manifestazione ricadeva nell’ambito del progetto “Arti e mestieri”, finalizzato ad avvicinare i bambini al mondo degli adulti, per far prendere loro la consapevolezza dell’importanza del lavoro in genere e di alcuni mestieri in particolare.

I poliziotti hanno coinvolto i bambini facendoli “immergere” nell’ambiente strada, illustrando i comportamenti da tenere nell’ attraversare la strada e l’importanza del seggiolino e delle cinture di sicurezza.

Particolare interesse hanno dimostrato quando si è parlato del mestiere del poliziotto; nella circostanza sono state poste numerose domande dai piccoli alunni.

Questa è stata solo una delle tante occasioni in cui la Polizia Stradale di Frosinone ha tenuto una “lezione” presso una scuola. Durante tutto l’anno scolastico, che ormai si avvia al termine, grazie ai progetti “ICARO”, “Biciscuola” ed “Incroci”, i poliziotti della Polstrada hanno incontrato centinaia di studenti, sia della scuola primaria che di quella secondaria, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole per vivere in maniera sicura la strada.

La Polizia di Stato continuerà, anche durante il periodo estivo, a sensibilizzare e dare consigli agli utenti della strada attraverso altre iniziative.

COMUNICATO STAMPA