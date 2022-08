La Polizia di Stato in occasione dell’evento sportivo “Guarcino – Campocatino 2022” con il Pullman Azzurro

Una giornata all’insegna della sicurezza stradale.

Il weekend appena trascorso ha visto la presenza nel piccolo borgo di Guarcino del Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un’aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della Stradale diventano “maestri della sicurezza” per i più piccoli.

Il pullman ha attratto la curiosità di tanti ragazzi che non hanno voluto perdere l’occasione di visitarlo ed ascoltare così i preziosi insegnamenti che i poliziotti, giunti appositamente dalla Sezione Polizia Stradale di Brescia, hanno dispensato durante gli incontri.

Il pubblico giunto nella località ciociara per assistere alla gara sportiva automobilistica “Guarcino Campocatino 2022”, una cronoscalata per auto storiche, non ha perso l’occasione di visitare lo stand allestito con il particolare mezzo, utilizzato ormai da anni per attraversare l’Italia e per diffondere importanti messaggi sulla cultura della sicurezza, grazie soprattutto alla passione degli operatori della Polizia di Stato impegnati in questa bella iniziativa.

Un’esperienza coinvolgente per i tanti bambini e ragazzi che hanno partecipato alle lezioni degli agenti con grande attenzione ed interesse.

