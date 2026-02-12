La Polizia di Stato esegue un controllo straordinario del territorio a Cassino

La Polizia di Stato nella giornata di ieri, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, Dr. Stanislao Caruso, ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Cassino che ha interessato uomini del locale Commissariato di P.S., dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Frosinone ed una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Cinofili di Nettuno.

I controlli sono stati eseguiti nelle zone ritenute più a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché per la commissione di reati e particolare attenzione è stata riservata alle aree frequentate dagli studenti per contrastare comportamenti illeciti nelle adiacenze dei plessi scolastici.

Due ragazzi saranno segnalati all’autorità giudiziaria per violazioni delle norme sugli stupefacenti, uno per detenzione di sostanza stupefacente perché trovato in possesso di circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”, ed uno per detenzione si sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Una ragazza invece sarà segnalata amministrativamente alla locale prefettura per violazione della normativa sugli stupefacenti.

Nel complesso nel corso del servizio sono stati effettuati 4 posti di controllo che hanno consentito di verificare la regolarità di circa 30 veicoli e di identificare oltre 60 persone.

Ulteriori servizi di controllo straordinario saranno eseguiti nei prossimi giorni anche in altre realtà della provincia di Frosinone.