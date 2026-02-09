La Polizia di Stato denuncia un uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Personale della Polizia di Stato ha denunciato un uomo del capoluogo al quale sono stati contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Come riscostruito dai poliziotti della Squadra Volante intervenuti, in seguito a nota diramata dalla Sala Operativa della Questura, l’uomo, durante una lite, aveva spintonato la convivente, facendola cadere a terra.Alla luce di quanto emerso, per l’uomo scattava la denuncia e per la donna, con i figli minori, veniva trovata una sistemazione alloggiativa alternativa. È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

