La Polizia di Stato celebra il 169° anniversario della sua fondazione

Questa mattina all’interno della sede della Questura di Frosinone, si è tenuta la cerimonia per la celebrazione del 169° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato alla presenza, oltre che del Questore dr Leonardo Biagioli, del Prefetto Ignazio Portelli.Nel rispetto delle prescrizioni legate all’emergenza per il contrasto della pandemia, si è tenuta solo la deposizione della corona per la commemorazione dei caduti della Polizia di Stato, con la commossa partecipazione dei rappresentanti delle specialità della provincia, dei dirigenti degli uffici della Questura e del Presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

COMUNICATO STAMPA

