La Polizia di Stato assume 1.188 agenti, pubblicato il bando di concorso

Vuoi diventare un poliziotto? Allora non perdere questa occasione e partecipa al concorso, aperto a tutti, che è stato pubblicato il 4 ottobre nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”. Si tratta del #concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.188 #allieviagenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 5 ottobre 2022 alle ore 23.59 del 3 novembre 2022, utilizzando la procedura informatica disponibile. Tutte le informazioni sul sito: 👉 https://www.poliziadistato.it/articolo/16633c08c13b6a7829964245 #essercisempre

