La Polizia di Stato arresta un giovane per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

Personale della Polizia di Stato nella giornata di ieri ha tratto in arresto un giovane residente ad Anagni.

In particolare, gli agenti della Squadra mobile, nell’ambito di una più complessa attività di indagine, hanno proceduto ad una perquisizione presso il domicilio del soggetto, rinvenendo sostanze stupefacenti, del tipo cannabinoidi, suddivise in oltre 100 dosi tra panetti e ovuli, per un peso complessivo di grammi 286 circa. Nel corso delle operazioni venivano altresì rivenuti inoltre 2 bilancini di precisione e oltre 1000 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione di p.g., che segue pregressi arresti per analoghi reati a seguito del rinvenimento di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, è il frutto della perdurante attenzione investigative da parte della Squadra Mobile della Questura di Frosinone per contrastare il fenomeno del traffico degli stupefacenti.