La Polizia di Stato all’evento sportivo “Guarcino – Campocatino 2021” con il Pullman Azzurro

Un’aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della Stradale diventano “maestri della sicurezza” per i più piccoli.

Il pullman, diventato negli anni un punto d’incontro per i ragazzi in tante piazze d’Italia, riesce sempre a catturare l’attenzione del pubblico, di tutte le età, grazie soprattutto alla bravura degli operatori della Polizia di Stato che diffondono importanti messaggi sulla cultura della sicurezza.

Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema per i più piccoli, filmati e cartoni animati per imparare giocando quanto sia importante rispettare le regole della circolazione, l’attenzione rivolta in particolare alla fascia adolescenziale e post adolescenziale che dalle statistiche risulta la più esposta ai pericoli della strada a causa dell’inesperienza e dell’esuberanza, sono questi i punti fondamentali della campagna informativa che ormai da anni vede in campo la Polizia Stradale.

Il Pullman Azzurro stazionerà in Via Alfonso Milani, nell’area di parcheggio antistante il Municipio e sarà visitabile, nel rispetto delle norme di prevenzione volte al contrasto della diffusione del covid, dalle 10.00 di sabato 7 agosto alle 13.00 del giorno successivo.

COMUNICATO STAMPA