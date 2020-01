La Polizia di Stato al Christmas Village di Frosinone

Nel pomeriggio di ieri, all’interno dell’area allestita all’Arena Matusa è stata riservata una zona alla Polizia di Stato, nella quale gli agenti hanno potuto illustrare le attività che vengono svolte ed in particolare le nostre campagne, come quella del contrasto alla violenza contro le donne “Questo non è amore” e l’abbonamento alla rivista Polizia Moderna, il cui ricavato è interamente devoluto al piano di assistenza “Marco Valerio” a sostegno dei figli dei poliziotti che hanno necessità particolari a causa di problemi di salute.

Ospite d’eccezione è stata la Lamborghini della Polizia Stradale che ha meravigliato ed incantato grandi e piccini.

Gli operatori hanno risposto con entusiasmo a domande e curiosità di quanti hanno visitato lo stand, testimoniando quanto sia importante per la Polizia di Stato la vicinanza alle persone.

È sempre bello, soprattutto in giornate come questa all’insegna dell’amicizia, essere circondati dall’affetto della gente e vedere lo stupore negli occhi dei bambini.

