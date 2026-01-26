La politica come progetto collettivo: impegno, coerenza e futuro per Pontecorvo

La mia esperienza politica nasce dall’ascolto dei cittadini e si è consolidata negli anni attraverso un impegno costante nelle istituzioni e sul territorio, attraversando stagioni politiche diverse ma restando sempre fedele a un principio fondamentale: mettere le persone al centro dell’azione politica. Per undici anni ho svolto il ruolo di consigliera comunale di minoranza con responsabilità, spirito critico e rispetto delle istituzioni e dei cittadini che mi hanno accordato fiducia. Essere all’opposizione non significa dire “no” per principio, ma vigilare, controllare, proporre e dare voce a chi spesso non viene ascoltato. In più occasioni abbiamo sostenuto atti utili alla città, dimostrando che l’interesse pubblico viene prima di ogni appartenenza politica. Un ruolo complesso, che richiede coerenza, competenza e una presenza costante che non è mai mancata. In vista delle elezioni amministrative della primavera 2026, molti cittadini e diversi esponenti regionali e provinciali mi hanno chiesto di candidarmi alla carica di Sindaco, ai quali va il mio sincero ringraziamento per la fiducia dimostrata. Ho però ribadito con chiarezza una convinzione che mi guida da sempre che la politica è un progetto collettivo. Proprio per questo, circa due anni fa, la minoranza ha scelto all’unanimità di candidare Giuliano Di Prete alla carica di Sindaco. È stata una scelta giusta allora e lo è ancora oggi, perché anteporre il lavoro di squadra alle ambizioni personali è l’unico modo per costruire un’alternativa fondata su competenza e visione per la nostra città. Da questa visione è nato, un anno fa, un progetto politico della minoranza, costruito con confronto, ascolto e lavoro condiviso. Un progetto solido, non improvvisato, capace di affrontare i problemi quotidiani e di indicare una prospettiva chiara per il futuro del Comune. In questo stesso spirito confermo la mia candidatura a consigliere comunale al fianco di Giuliano Di Prete Sindaco. Credo nelle sue capacità, nella sua autenticità, nella sua disponibilità all’ascolto e nel suo impegno concreto per il bene del paese. Sono queste le qualità di cui Pontecorvo ha bisogno e su cui costruire, insieme, un futuro migliore per il nostro territorio.

Consigliera Angela Tribini del comune di Pontecorvo

