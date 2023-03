La pillola quotidiana… Di chi? Ma di “Grande Chi”

In questi giorni nei paesi dove si voterà per eleggere i sindaci e consiglio comunale crescono i candidati come funghi, si rischia di avere piu’ candidati che votanti. Una volta quando c’erano i partiti e le sezioni venivano candidati i rappresentanti migliori con esperienza politica acquisita con la gavetta, oggi si candidano persone per riempire le liste, sono i famosi candidati “dilettanti” allo sbaraglio. I programmi per lo sviluppo economico sociale e culturale delle citta’ dove sono finiti? Programmi fattibili e non utopie.

Aspetto qualche consiglio- liritv@tin.it

A domani

Perchè per chi…ma con ” Grande Chi “

