La pillola di ‘Grande Chi’

Buongiorno da chi ma da ‘Grande Chi’ !

Oggi vorrei parlare di una cosa ovvia ma che ha diviso il mondo, parlo del covid 19 e le sue varianti.

Nei millenni ci sono state pestilenze a non finire e il mondo ha dovuto lottare per uscirne fuori.

Esatto combattere come in guerra e in una guerra a volte si usano strategie che fanno danni collaterali anche a chi le utilizza.Sono morte o rimaste invalide milioni di persone di peste e di vaiolo, poliomelite, fino a che qualcuno non scoprisse il vaccino o la penicellina.Ognuno deve essere libero di scegliere il proprio destino.

Ma allora nessuno si preoccupa degli effetti collaterali delle cure che ci sono pure state…

Aspetto vostri consigli

Ma per chi? Ma per ‘Grande Chi’!

Buon inizio settimana.

