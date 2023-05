La pillola di “Grande Chi”

È partita ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni amministrative del 13 e 14 maggio 2023. Andando a sentire i comizi elettorali in particolare nel mio paese, ( Boville Ernica), ho notato che gli avversari politici dell’amministrazione in carica ,fanno notare che gli stessi si sono aumentate le indennità al massimo consentite dalla legge. Davanti ad una crisi economica, ritengono che sarebbe stato opportuno azzerarle ed utilizzarle per i servizi sociali. Le indennità degli onorevoli furono stabilite dai padri costituenti , per dare agli eletti la possibilita’ di svolgere il proprio mandato in modo dignitoso . Voi che opinioni avete al riguardo?

Attendo i vostri commenti.

Per chi,con chi, ma per Grande Chi