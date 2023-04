Oggi scrivo una mini pillola…

Questa mattina sono stato per una visita specialistica ad un mio familiare, per una cosa non grave al Banbin Gesù di Palidoro. Mentre attendevo ho visto il dolore dei bambini e dei genitori, ma sempre con la speranza negli occhi. Mi sono chiesto: “perche tutta questa cattiveria ,odio , guerre nel mondo?

Voi che ne pensate ?

Attendo voi con commenti e proposte

Per chi, con chi, ma per ‘Grande Chi’