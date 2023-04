La pillola di “Grande Chi”

Ieri sera sono stato alla presentazione di una delle liste per elezioni comunali del 14 e 15 maggio a Boville Ernica .Grande partecipazione di pubblico tipo grandi eventi. Candidati con buona dialettica applausi scroscianti. Alla fine della presentazione invito per tutti al rinfresco. Dopo un po’ mi sono detto. Ma tutta questa gente sta qui per sostenere la lista o per mangiare i panini con la porchetta? Io credo la prima Voi che ne pensate? Attendo vostri commenti.

Per chi ,con chi,ma per Grande Chi