La pillola di “Grande Chi”

Sabato sera mi sono recato con la famiglia ad una festa patronale. Volevamo assistere ad un concerto di una famosa band.Mentre assistevamo al concerto mi ha incuriosito un drone utilizzato per riprendere l’evento.Sono rimasto stupefatto dalle manovre del piccolo apparecchio. Velocità nei movimenti sia in accelerazione che in frenata.Capacità di invertire direzione di rimanere fermo senza creare grosse sollecitazioni.Al che mi sono chiesto, ma se venissero costruiti in grandezza giusta per trasportare cose e persone, potrebbero diventare un mezzo ideale da sostituire ai mezzi di trasporto in uso. Riduzione traffico ,inutilità di reti viarie ,tunnel e infrastrutture varie,facilitazioni nella sosta, ecc.. ecc. Inquinamento ridotto al minimo. Sicuramente ci saranno i pro e i contro. Voi che ne pensate ?

