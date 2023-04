La ‘pillola’ di… “Grande Chi”

Oggi voglio stuzzicarvi sulle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio prossimo. Nella nostra provincia si vota in diversi comuni, anche nel mio paese Boville Ernica si va al voto. Ci sono quattro candidati a sindaco, ma vedo che anche negli altri comuni non sono da meno in candidature alla carica di primo cittadino. Io ho vissuto nel periodo in cui si avevano ideali e l’appartenenza politica era leale e coerente. Le battaglie elettorali erano vere battaglie politiche ma c’era sempre il rispetto per gli avversari. I comunisti votavano comunista, i socialisti votavano socialista i democratici cristiani lo stesso, c’era appartenenza politica i capilista si decidevano in sezione e una volta fatta la scelta si rispettava .Oggi si vota il sindaco oppure il parente di turno la militanza politica e’ pura utopia. Piu’ che una consultazione elettorale sembra il grande fratello un reality show. Questa e’ la mia impressione. Voi che ne pensate?

Aspetto le vostre opinioni o commenti in merito.

Per chi , con chi, ma per” Grande Chi”