La pillola di… “Grande Chi”

Parliamo di scaramanzia. Oggi è il giorno 13, per fortuna non è venerdì. In America il venerdì 13 è considerato giorno infausto, da noi invece il 13 è fortunato, al contrario di venerdì 17.Mi viene di fare una riflessione: “Possibile che il venerdì 13 porti disastri in America e da noi Fortuna. Che differenze ci sono tra Europa e America?

Io penso che ognuno di noi affronti i giorni a secondo il proprio umore, chi è positivo attira positività, chi è negativo attira negatività.Voi che ne pensate?Aspetto vostri commenti o opinioni.

Con chi, per chi, ma per “Grande Chi”.