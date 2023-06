La ‘pillola’ di ” Grande Chi”

In questi giorni siamo subissati di notizie che iniziano allarmanti e che poi finiscono a tarallucci e vino. Vedere come l’ ultimo caso dei mercenari della Wagner con a capo l’amico di Putin, Prigozhin. Intanto però ci sono cose che avvengono e non ritornano come prima . AUMENTO BENZINA, GAS, ELETTICITA’ E TUTTI I PRODOTTI NEI SUPERMERCATI E TUTTO DI PIU’. GLI STIPENDI INVECE RESTANO FERMI CON RISCHIO DI DIMINUIRE, E NOI DIVENTIAMO SEMPRE PIU’ POVERI . VOI CHE NE PENSATE?

ASPETTO VOSTRI COMMENTI

per chi, con chi ,per Grande Chi

