La “pillola” di ‘Grande Chi’!

Buongiorno da chi ma da ‘Grande Chi’.

Oggi altra pillola su cosa ovvia ma che divide, parlo di efficientamento energetico.Con i costi energetici saliti alle stelle e diventato una esigenza necessaria.ma moti si chiedono se veramente e un risparmio. Gli esperti dicono che installando pannelli fotovoltaici si arriva a risparmiare dal 70% fino 80% della spesa energetica, io chiudo con un aneddoto. Ai tempi di auto a gas o non auto a gas, una persona mi disse che sarebbe stato interessato ma non aveva i soldi nper pagare la rata di 100mila lire per 10rate, io gli dissi: “ma quando consumi al mese?” e lui: “300 mila lire” ed io gli risposi: “allora lo puoi fare” e lui: “eccome?” io gli dissi: “Con l’impianto il costo carburante è di 150 mila lire, la rata 100 mila lire e ti avanzano anche 50 mila lire per te….

Attendo vostre riflessioni

Per chi ma per ‘Grande Chi’!

