La ‘pillola’… di “Grande Chi”

Oggi mia figlia compie 18 anni. Io ne ho 63 e la madre 59, è nata quando noi eravamo maturi. Una volta si diceva che era il bastone per la vecchiaia. Ci sono diverse teorie di pensiero, chi preferisce figli in giovane età per fare poi una mezza età tranquilla. Chi preferisce che si abbiano figli dopo i 35 anni perchè i genitori sono più maturi e possono educare i figli più responsabilmente. voi che ne pensate? Aspetto vostre opinioni nei commenti.

