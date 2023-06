La ‘pillola’… di “Grande Chi”

Si legge su alcuni articoli di giornale che quest’anno sarà un anno senza estate. Non parlo di estate astronomica ma di estate meteorologica, da molti giorni piove sempre con effetti catastrofici sul nostro territorio e gravi conseguenze per l’ agroalimentare. Questo è successo anche nei secoli passati. Le piogge continue fecero marcire i raccolti con gravi carestie specialmente nel nord Europa e nord America. Allora non si diede la colpa all’inquinamento atmosferico con conseguente effetto serra. Una delle cause fu l’eruzione di un vulcano, le cui polveri sparse in atmosfera filtrarono i raggi del sole abbassando temperatura media. Secondo me bisognerebbe lavorare a opere che contrastino queste alluvioni e aiutino il defluire delle acque. La prevenzione è sempre più economica della cura. Voi che ne pensate?

Attendo vostri consigli e commenti

Per chi,con chi, ma per Grande Chi