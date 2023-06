La ‘pillola’ di…”Grande Chi”

Oggi sui vari social leggo di una grande gioia dei tifosi non romanisti per la sconfitta della Roma in Europa League. Intanto la Roma è arrivata alla finale con una squadra a mezzo servizio. Oltretutto ha perso ai calci di rigore. Io non nascondo la mia fede romanista e del Frosinone. Però per quanto mi riguarda, se gioca una squadra italiana e gioca contro una squadra straniera, tifo sempre la squadra italiana qualunque essa sia. Potrei dilungarmi sull’arbitraggio sostituzioni sbagliate , ormai è andata , così i se e i ma sono dei fessi. Penso che sia più da fessi godere delle sconfitte di una squadra che rappresenti l’Italia. Voi che ne pensate?

Aspetto commenti…Per chi,con chi ,ma per “Grande Chi”.