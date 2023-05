La ‘pillola’ di… “Grande Chi”

Il 24 maggio a noi giovani del 59 rimarrà sempre impresso nei ricordi di infanzia. Il maestro ci faceva alzare in piedi e cantare” il Piave mormorava calmo e Placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio”. …….Quanti morti , militari e civili ci sono stati nelle due ultime grandi guerre mondiali.e quante distruzioni. Ma dopo anni di pace in europa ci ritroviamo dentro una guerra impensabile. Un vecchio mi diceva sempre che ogni tanti anni ci vuole una guerra . Poi con la ricostruzione si crea lavoro. In guerra chi si impoverisce e chi si arricchisce. Voi che ne pensate ?

Attendo vostre riflessioni e commenti

Per chi ,con chi, ma per “Grande Chi”