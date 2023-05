La ‘pillola’ di… “Grande Chi”

Voi che ne pensate ?

Attendo vostre.

Per chi , con chi , ma per “Grande Chi”

Oggi alle 15 si chiudono i seggi elettorali nel tardo pomeriggio sapremo gli esiti del voto . Tutti i candidati sono in trepida attesa. Come in passato ci sara’ chi festeggia e chi si leccherà le ferite.Oggi siamo in un momento storico dove ci sarebbe bisogno del contributo di tutti per la ricrescita economia culturale e sociale dei piccoli centri. Sarebbe il caso che dopo gli esiti del voto, i nuovi sindaci senza guardare al colore politico ,cercassero la collaborazione delle menti propositive e aperte al confronto, perla crescita dei nostri bellissimi borghi.