La ‘pillola’ di.. “Grande Chi”

Oggi voglio fare una riflessione sull’argomento del momento le elezioni amministrative del 14 e 15 Maggio 2023. In questi giorni di campagna elettorale andando a sentire i vari comizi, mi è capitato spesso di scambiare opinioni con la gente presente. Alle persone che si lamentavano ho chiesto :<<perché non hai concorso tu?>> Ma io non sono per la politica perché, sono una persona onesta e gli onesti non possono stare in politica, sarebbe troppo lungo dimostrare che non è sempre così. Io dico una cosa che mi diceva un mio amico ,vecchio politico ,che purtroppo è morto da molti anni”LA POLITICA O SI FA O SI SUBISCE” io preferisco fare che subire. Voi che ne pensate?

Aspetto con gioia le vostre opinioni

Per Chi, con Chi , ma per “Grande Chi”