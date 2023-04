La pillola del martedi… di “Grande Chi”

Oggi voglio parlare dei famosi cambiamenti climatici, ogni giorno le previsioni ci dicono: “Le temperature sono al di sopra della norma, un altro giorno,le temperature sono al di sotto della norma,la colpa è dei cambiamenti climatici.”

E se fosse dovuto al ciclo astronomico, la terra cambia inclinazione, asse terrestre. Il ciclo dura 26000 anni circa e ogni 13000 anni circa, asse terrestre che si trova inclinato alla parte opposta di come sta oggi, non potrebbe essere che questo influisca sulle stagioni e sul tempo?E non parliamo dei cambiamenti del campo magnetico.

Qui non voglio fare trattati di astrometeorologia .

Buona giornata.Voi che cosa ne pensate?

Per chi, con chi, ma per…”Grande Chi”

