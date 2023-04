La pillola del lunedi… di “Grande Chi”

Oggi inizia la Settimana Santa per noi cristiani e il primo pensiero va a Papa Francesco, che in questi giorni ha dovuto affrontare grossi problemi di salute, ma che sembra aver superato benissimo.Con Papa Francesco la chiesa di Roma ha avuto un nuovo risveglio, uomo dalle mille risorse, benvoluto dai cristiani, ma anche da qualche detrattore. Lo accusano di essere un grande comunicatore,altri un grande affabulatore, per me i se e i ma sono dei fessi e degli stupidi. Voi che cosa ne pensate?

Per chi con chi ma per “Grande Chi”

Correlati